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Aktüel Seyşeller'de deniz ürünleri ekonomiye 13 milyon dolar katkı sağladı
Aktüel

Seyşeller'de deniz ürünleri ekonomiye 13 milyon dolar katkı sağladı

Ülkede geçen sene 6 bin 600 ton balık ve kabuklu deniz ürünü ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:41:15 -
Seyşeller'de deniz ürünleri ekonomiye 13 milyon dolar katkı sağladı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Seyşeller'de balık ve kabuklu deniz ürünleri, 2019'da ülke ekonomisine 13 milyon dolar kazandırdı.

Ülkenin Balıkçılık Otoritesi verilerine göre, Seyşeller, geçen sene 6 bin 600 ton balık ve kabuklu deniz ürünü ihraç etti.

En fazla ihraç edilen deniz ürünleri arasında tuna, sarı yengeç ve orkinos yer alırken, ihracat yapılan bölgelerin başında Hong Kong geldi.

Deniz ürünlerinin, geçen sene ülke ekonomisine 13 milyon dolar katkı sağladığı Seyşeller'de, balıkçılık sektörü, turizmden sonra ülkenin en büyük gelir kaynağını oluşturuyor.

Ülke deniz sahasındaki balıkçılık faaliyetleri ise en çok Fransız ve İspanyol balıkçılar tarafından yürütülüyor.


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