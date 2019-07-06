Şeyma Subaşı'nın sözde 'mizah' kitabı alay konusu oldu! ‘Esprisine gülünmeyen kadın'

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Batı’dan devşirdiği programlar ile Türk-İslam aile yapısının altına dinamit yerleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Şeyma Subaşı’nın yazdığı ‘Sadece Şeyma’ kitabı alay konusu oldu. Subaşı’nın kitabını okuduğunu söyleyen gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kitapta geçen saçma sapan ve ‘güldürmeyen esprileri’ kamuoyuna aktardı.

Şeyma Subaşı’nın kitabında yer alan sözde esprilerden bazıları şu şekilde:

- Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin.

- Gerçekten evet demek istiyorsan, asla hayır deme.

- Bir gün soğanı bile ağlatacağım.

- Altın yumurtlayan bir tavuk gibi ortada dolaştığımın farkındayım

Alay konusu oldu

Özdemir’in Şeyma Subaşı’nın kitabından okuyarak aktardığı ‘espriler’ sosyal medyada da alay konusu oldu. Söz konusu kitabın içi boş bir kitap olduğunu vurgulayan kullanıcılar, “Şaka gibi, bu kitabı gerçekten almışlar mı?” şeklinde yorumlar yaptı.

İşte kitaba yapılan yorumlardan bazıları: