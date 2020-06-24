Seyit Ali Büyük kimdir nerelidir? Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük hayatı

Seyit Ali Büyük kimdir? 1962´de Konya´da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite öğreniminden sonra 1986 yılında Trabzon, Çaykara Köknar Köyü Ortaokulunda öğretmenliğe başladı. 2001 yılına kadar Konya, Trabzon ve Erzincan’da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2001/2005 yıllarında İsviçre Eğitim Ataşeliği nezdinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği yaptı. İsviçre Zürich Eğitim Dairesi tarafından bir tercümesi yayımlandı. 2005/2014 yılları arasında Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 27 Ocak 2014 - 25 Şubat 2019 tarihleri arasında Çorum İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 25 Şubat 2019 tarihinde Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini bilen Seyit Ali Büyük, evli ve 2 çocuk babasıdır.