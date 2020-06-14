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Spor

Seyircisiz maçta sahaya seyirci girdi

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta çok garip bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:25:00 -
Seyircisiz maçta sahaya seyirci girdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, tribünden atlayan bir kişi sahaya girdi. Barcelonalı oyuncu Jordi Alba ile selfie yapan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı atıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'nın 28'inci haftasında, lider Barcelona deplasmanda alt sıralardaki Mallorca ile karşılaştı. D-Smart ekranlarında yayınlanan maçta; Barcelona, 2'nci dakikada Arturo Vidal, 37'nci dakikada Martin Braitwaite, 79'uncu dakikada Jordi Alba ve 90+3'te Lionel Messi'nin golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla zirvedeki yerini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkarırken, Mallorca ise 25 puanla 18'inci sırada kaldı.

'Pes' dedirten olay

Pandemi nedeniyle La Liga'daki diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Statta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54'üncü dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı. Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı.

Olay nedeniyle kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

 

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