Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı yönüne giden M.A yönetimindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden M.A., aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı

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