  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri 1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı Günün en acı haberi Ordu'dan KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur 2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor” Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması!
Yaşam Seyir halindeki tır alev alev yandı!
Yaşam

Seyir halindeki tır alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Tuzla’da E-5 Karayolu’nda seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar böyle görüntülendi.

İstanbul Tuzla’da E-5 Karayolu’nda korku dolu anlar yaşandı. Olay, Tuzla E-5 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dorseyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti. Taş yünü malzemesinin yanıcı etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Apartman yangınına müdahale eden polis ateş açtı!
Apartman yangınına müdahale eden polis ateş açtı!

Yerel

Apartman yangınına müdahale eden polis ateş açtı!

Siirt’te korkutan yangın
Siirt’te korkutan yangın

Yerel

Siirt’te korkutan yangın

Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi
Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi

Gündem

Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi

Seydikemer'de otobüs yangını!
Seydikemer'de otobüs yangını!

Yerel

Seydikemer'de otobüs yangını!

İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın

Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü

Yerel

İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23