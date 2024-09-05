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Yerel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 04:08:00 -
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, alev alev yandı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine giden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra alev alev yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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