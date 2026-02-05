Seyir halindeki otomobil alev aldı! Korku dolu anlar kamerada
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Turkuaz Cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücü otomobilinden dumanların yükseldiğini fark edip aracını sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.