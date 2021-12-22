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Aktüel Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aktüel

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:20:00 -
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli-İzmit'te, seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GY 725 plakalı otomobil, Kandıra sapağı Işıklar mevkisinde alev aldı.

Kaputtan duman yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ancak sonuç alamadı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

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