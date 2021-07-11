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Gündem Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Gündem

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul'da Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki eşya yüklü kamyonet bilinmeyen nedenle yanarak küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 04:58:00 -
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Olay saat 23:30 sıralarında Tem Bağlantı Yolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Dikicier yönetimindeki 34 EAV 740 plakalı eşya yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü Caner Dikicier durumu fark etmesi üzerine kamyoneti durdurarak terk etti. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetin sahibi Murat Dikicier "Çocuk eşyaları getirirken bir anda alevlenmiş. Yeğenimizin eşyası vardı. Karşıdan onu almaya gitmişti. Bütün eşyalar yandı. 130 bin liraya yeni almıştık kamyoneti, yandı gitti" ifadelerini kullandı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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