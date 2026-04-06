Seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

İnegöl’de yaşanan olay, yorgun merminin oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı’nda ilerleyen bir otomobile, henüz nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir mermi isabet etti. Sürücünün ihbarıyla bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mermi çekirdeğinin, aracın tavanına hasar verip ön cama düştüğü belirlendi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.