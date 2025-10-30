Seyir halindeki araç alev alev yandı

  • İSTANBUL
Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.A. idaresindeki 07 EZ 858 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçta çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

