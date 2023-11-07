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Dünya Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!
Dünya

Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:55:00 - 2023-11-07 23:01:21
Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!

Seyir füzesiyle vurulan Rus Karadeniz Filosu’na ait Askold Korveti yeniden gündeme gelirken son durumuna ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Askold gemisinin, ağır hasar aldığı görüldü.

Rusya’nın kontrolündeki Kırım Yarımadası’nda bulunan Kerç Tersanesi, geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından seyir füzeleriyle hedef alınmıştı. Rus Savunma Bakanlığı’nın bir adet savaş gemisinin vurulduğunu açıkladığı olayda, vurulan geminin son durumuna ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Askold Korvet


Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafta, Karakurt Sınıfı Askold Korveti‘nin ağır hasar aldığı görüldü. Savaş gemisinin, bir daha operasyonel göreve dönemeyeceği ve emekli edileceği değerlendiriliyor. Rus Donanması’nın en modern korvetlerinden olan Karakurt Sınıfı Korvet’lerden, Askold’un vurulması sonucunda Karadeniz’de yalnızca bir adet kaldı.

Karakurt Sınıfı Korvetler

Karakurt sınıfı korvetler; Kalibr seyir füzeleri, modern atış kontrol sistemleri, telsiz, navigasyon, elektronik harp sistemleri ve omuzdan ateşlenen hava savunma sistemleri ile donatılmıştır. Bazı gemilere, sonradan Pantsir CIWS eklenmiştir. savunmasanayist'e göre: Ayrıca, deniz görev gruplarının bir parçası olarak ya da kendi başlarına hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Karakurt sınıfı korvetlerin ilki, 2015 yılında inşa edilmiştir.

Teknik özellikleri:
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Deplasman: 800 ton
Uzunluk: 67 metre
Genişlik: 11 metre
Azami hız: 30 knot
Mürettebat: 52 kişi

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