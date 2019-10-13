Seyidoğlu Gıda’ya ‘Güvenilir Gıda’ ödülü

Helva, reçel başta olmak üzere geleneksel lezzetlerin üreticilerinden olan Seyidoğlu Gıda, ürün güvenliğinin yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması çalışmalarına verdiği destekten dolayı Güvenilir Ürün Platformu tarafından ödüllendirildi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer tarafından verilen ödülü alan Seyidoğlu Gıda A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Göksu, yarım asrı aşan Seyidoğlu kalitesini gelecek kuşaklara aktarmak için sağlıklı gıda ve güvenilir gıda alanında çok hassas çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. “Ürettiğimiz helvalarda fruktoz ve glikoz şurubu kullanımına son vererek ve tamamen doğal hammaddeler kullanarak sektörde önemli bir farkındalık oluşturduk’’ diyen Göksu, “Seyidoğlu denilince akıllarda sağlıklı gıda ve güven algısını oluşturmak için titiz bir üretim ve nakliyat zinciri kurduk. Bu plaket güvenli gıda alanındaki çalışmalarımızı destekler nitelikte” dedi.