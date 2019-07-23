Seyhan Nehri'nde kadına ait ceset bulundu Adana’da, merkez Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal parkurunda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu.

Adana'da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal parkurunda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde ceset olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, bir kadına ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı. Polis, nehir kenarında ölen kadına ait olduğu değerlendirilen terliğin yanı sıra yanındaki çanta içerisinde Saime Gürgel adına düzenlenmiş kimlik bulunduğunu tespit etti. İncelemelerin ardından ceset, kimliğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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