Şeyh Yasin’i şehid eden kim? Alçaksın, sahtekârsın Fatih Altaylı!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Alçaksın, sahtekârsın Altaylı!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'nın Şeyh Ahmed Yasin hakkındaki yazısına sert tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Bana laiklik üzerinden “cahil” diyerek hakaret ettiğinde..
Bu kadar kızmamıştım.
Ne olur ki, farklı düşüncelerde olan birisi, yazdıklarıma cevap veremeyince, kendini tatmin etmek için bana hakaret etse, kıyamet mi kopardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Pek sallamadım.
Günler sonra cevap verdim..
Ama Fatih Altaylı’nın Şeyh Yasin için yazdıklarını okuyunca..
En önemlisi ise, yazmadıkları üzerinden düşününce..
“Sen bir alçaksın” dedim..
Şeyh Yasin’i hedef alıp, sonrasında Türkiye’deki tüm dindarları aynı iftiraya muhatap ettiğini görünce, “sen sahtekârsın” dedim..
Nedir bana, “alçaksın” dedirten.. “Sahtekârsın” dedirten?
Anlatayım..
Fatih Altaylı, yazısına “Milyon dolarlık soru: HAMAS’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı?” diye başlık atmış..
Hiç lafı uzatmadan, bodoslamadan tepkimi vereyim..
...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...