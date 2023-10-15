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Gündem Şeyh Yasin’i şehid eden kim? Alçaksın, sahtekârsın Fatih Altaylı!
Gündem

Şeyh Yasin’i şehid eden kim? Alçaksın, sahtekârsın Fatih Altaylı!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 10:52:00 -
Şeyh Yasin’i şehid eden kim? Alçaksın, sahtekârsın Fatih Altaylı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Alçaksın, sahtekârsın Altaylı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'nın Şeyh Ahmed Yasin hakkındaki yazısına sert tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bana laiklik üzerinden “cahil” diyerek hakaret ettiğinde..

Bu kadar kızmamıştım.

Ne olur ki, farklı düşüncelerde olan birisi, yazdıklarıma cevap veremeyince, kendini tatmin etmek için bana hakaret etse, kıyamet mi kopardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pek sallamadım.

Günler sonra cevap verdim..

Ama Fatih Altaylı’nın Şeyh Yasin için yazdıklarını okuyunca..

En önemlisi ise, yazmadıkları üzerinden düşününce..

“Sen bir alçaksın” dedim..

Şeyh Yasin’i hedef alıp, sonrasında Türkiye’deki tüm dindarları aynı iftiraya muhatap ettiğini görünce, “sen sahtekârsın” dedim..

Nedir bana, “alçaksın” dedirten.. “Sahtekârsın” dedirten?

Anlatayım..

Fatih Altaylı, yazısına “Milyon dolarlık soru: HAMAS’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı?” diye başlık atmış..

Hiç lafı uzatmadan, bodoslamadan tepkimi vereyim..

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Yorumlar

a.g

bu ülkede laillik türk milletini bölmek,parcalamak için emperyal güçlerin dayattığı bir ilkedir.ne yazikki laiklik uğruna bu ülkede her on yılda bir demokrasiye müdahale edilmiş, sivil asker arası acılmışdır.laiklik, ülke insanımın içine sokulmuş pimi emperyal güçlerde olan saatli bir bommbadır.

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

Bunun gibiler Vatanı olmayan Türk gibi geçinen ya beyaz Türk ya Sebatay veya Ermeni soylular ,,Bunla biliyorlar Anayasa ve Kanunlar kendilerini koruyor ,Ayrıca Biliyorlar Hakimler ve Savcıların Çoğu kendilerinden onun için böyle rahat konuşurlar ve yazarlar BAKIN : Hz,Ali Efendimiz'den sordular, “Devletin dini olur mu? “Hz. Ali Efendimiz, “Evet, devletin dini vardır ve adalettir” diye buyurdu, “Hz. Ali Efendimiz,Adelat olmanyan bir ülkede devlet olamaz, işte emsali TÜRKİYE DEVLETİ BU ,,,, Vesselam,,,
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