  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50 milyon riyal değerinde bağış yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:40:00 -
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Lübnan, başkent Beyrut’u savaş alanına çeviren bir patlamayla adeta çöktü. Bir süredir ekonomik krizin içinde olan ve resmen iflas eden Lübnan, Beyrut’taki patlamanın ardından uzun süre içinden çıkılamayacak bir dah büyük bir krizin içine girdi.

Çeşitli ülkeler, patlamanın ardından Lübnan’a yardım etmek için harekete geçti. 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani de Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşerek yardım etmek istediklerini söyledi.

Patlamada ölenler için başsağlığı dileyen el-Sani, ülkede sahra hastanesi kurulması için talimat verdiğini iletti.

Bağış yaptı

Aynı zamanda bugün, Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani’nin Lübnan için bağış yaptığı açıklandı. Katarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Emir Şeyh Temim bin Hamad el-Sani, kardeş Lübnan halkı için yapılan bağış kampanyası kapsamında, 50 milyon riyal tutarında bağışta bulundu” ifadeleri kullanıldı.

50 milyon riyal, yaklaşık 14 Milyon dolara tekabül ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi

Temeli 1911 yılına dayanan Yıldız Teknik Üniversitesi, bu isimle 1992 yılından bugüne üniversite camiasına büyük katkılarda bulundu. ..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Yargıtay, bu mesajın cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti
Aktüel

Yargıtay, bu mesajın cinsel taciz suçu olduğuna hükmetti

Yargıtay, sosyal medyadan gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı