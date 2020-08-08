Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Lübnan, başkent Beyrut’u savaş alanına çeviren bir patlamayla adeta çöktü. Bir süredir ekonomik krizin içinde olan ve resmen iflas eden Lübnan, Beyrut’taki patlamanın ardından uzun süre içinden çıkılamayacak bir dah büyük bir krizin içine girdi.

Çeşitli ülkeler, patlamanın ardından Lübnan’a yardım etmek için harekete geçti. 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani de Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşerek yardım etmek istediklerini söyledi.

Patlamada ölenler için başsağlığı dileyen el-Sani, ülkede sahra hastanesi kurulması için talimat verdiğini iletti.

Bağış yaptı

Aynı zamanda bugün, Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani’nin Lübnan için bağış yaptığı açıklandı. Katarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Emir Şeyh Temim bin Hamad el-Sani, kardeş Lübnan halkı için yapılan bağış kampanyası kapsamında, 50 milyon riyal tutarında bağışta bulundu” ifadeleri kullanıldı.

50 milyon riyal, yaklaşık 14 Milyon dolara tekabül ediyor.