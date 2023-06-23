Şeyh Said Hazretleri'nin mezar yerinin açıklanması davasında karar!
Ankara 5'inci İdare Mahkemesi’nin, Şeyh Said ve arkadaşının mezar yerlerinin açıklanması istemiyle açılan davada ret kararı verdiği bildirildi!
Ankara 5'inci İdare Mahkemesi’nin, Şeyh Said ve arkadaşının mezar yerlerinin açıklanması istemiyle açılan davada ret kararı verdiği bildirildi!
Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın Şeyh Said ve 46 dava arkadaşına dair “mezar yerlerine ait arşiv kaydının bulunmadığı" yönünde verdiği beyanlar üzerine davanın reddine karar verdi.
Diyarbakır Barosu’ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şeyh Said ve 46 arkadaşının mezar yerlerinin tespiti için Şeyh Said Derneği ve aile bireyleriyle birlikte Ankara 5. İdare Mahkemesinde, İçişleri Bakanlığı aleyhine açmış olduğumuz davada karar verilmiştir. Mahkeme gerekli araştırmaları yapmaksızın İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında ‘arşiv kayıtlarında bu yönlü bir bilgi ve belgenin olmadığı’ beyanına dayanarak davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvurusu ile hukuki süreci devam ettireceğiz.”