0553 313 94 23
impression

Şeyh İbrahim el Zakzaki serbest bırakılmadı

Nijerya'da faaliyet gösteren ve hükümet tarafından "yasa dışı" ilan edilen Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin serbest bırakılması talebinin reddedildiği bildirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
Şeyh İbrahim el Zakzaki serbest bırakılmadı

Kaduna Yüksek Mahkemesi, 65 yaşındaki Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin avukatı tarafından yapılan serbest bırakılma talebini reddetti.

Hakim Gideon Kurada başkanlığındaki mahkeme, Zakzaki'nin kefaletle serbest bırakılması için yeterli tıbbi kanıtın olmadığını açıkladı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme ayrıca Zakzaki ve eşinin bir sonraki mahkemeye kadar Polis İstihbarat Servisi (DSS) gözetiminde gözaltılarının devam etmesine karar verdi ve duruşmayı 22 Ocak 2019'a erteledi.

İsyancı ve yasa dışı ilan edildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN, tehlikeli ve ayrılıkçı bir örgüt gibi hareket ettiği gerekçesiyle Nijerya'da 2016 yılında "isyancı ve yasa dışı" ilan edilmişti.

Zakzaki, Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında 2015 yılında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmıştı. Çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
  1. Kaduna Yüksek Mahkemesi
  2. Nijerya
  3. Şeyh İbrahim el Zakzaki
  4. Nijerya İslami Hareketi (IMN)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    1. Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    2. Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı..
    3. 'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen..
    4. Katık ayranı nedir?
    5. Ünlü teknik direktör Fenerbahçe'yi..
    6. Ölüler, 24 Haziran seçimlerinde..
    7. Akıllara durgunluk veren olay!..
    8. Seçimden sonra ilk kez!.. Trump saat..
    9. AB'den dikkat çeken İran açıklaması!
    10. Trump seçim sonrası saat verdi!
    11. Ülkemizde 300 çeşit civarında çorba..
    12. Harran Üniversitesi Rektörü kim oldu?
    13. CHP-FETÖ ilişkisi MASAK raporunda!
    14. Milyonları ilgilendiren karar! Bir..
    15. Silaha değil teleskopa heveslendirin
    16. Dolar ve euro ne kadar? 6 Kasım dolar..
    17. Galatasaray'dan dev sponsorluk..
    18. Başkentte çocuklar meclis üyeliği için..
    19. CHP Üsküdar belediye başkan adayı..
    20. Rumlar çözüm istemiyor! Türklerin..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak