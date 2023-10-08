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Gündem Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail sözleri gündem oldu! İsrail bu tarihte yok olacak
Gündem

Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail sözleri gündem oldu! İsrail bu tarihte yok olacak

Yeniakit Publisher
2023-10-08 12:36:00 - 2023-10-08 12:38:27

Hamas’ın İsrail’e saldırıları sonrası Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail'in düzenlediği suikastta hayatını kaybetmeden önce bir röportajda söylediklerini akıllara getirdi.

Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in varlığına ilişkin “Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum.' ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 'Neden bu tarih?' sorusuna ise Şeyh Ahmed Yasin, “Çünkü ben Kuran-ı Kerime inanıyorum. Kuran, milletlerin her 40 yılda bir değiştiğini söylüyor bize.' cevabını vermişti.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Şeyh Ahmed Yasin söylerse tabiki gündem olur ..

Vahap Kalyoncu

Bozuk saat misali.
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