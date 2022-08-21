Seyfi Dede'nin günahlarıyla helalleşin!

Sivas Madımak hadisesinin 3 gün sonrasında, 5 Temmuz 1993 günü Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’ne düzenlenen kanlı baskında 33 masumun şehit edilmesinin hesabının geçmişte sorulmadığını hatırlatan hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin asıl Başbağlılarla helalleşmesi gerektiğini vurguluyor.

Seyfi'nin günahları

CHP/SHP’nin iktidar ortağı olduğu 1993 yılında yaşanan Başbağlar katliamının üzeri Seyfi Oktay yargısı tarafından örtülürken, dava dosyasının 29 sene sonra yeniden açılması her kesimde geniş yankı buldu ama CHP kafasını kuma gömdü. Helalleşme söylemiyle oy avcılığına soyunan Kılıçdaroğlu, Uludere’ye dahi giderek “Roboski olayı” dediği hadise için helalleşmekten bahsederken, partisi CHP’nin günah galerisinde yer alan Başbağlar katliamı davasının karartılmasıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. ‘Seyfi Dede’ yargısının İzmir’e taşıdığı ve bir tane bile fail bulamadığı dosyanın 29 sene sonra aydınlığa kavuşturulması için girişimde bulunmasını gündemine almayan Kılıçdaroğlu, acısı hâlâ taze olan Başbağlar şehitlerinin yakınlarına ulaşıp ne başsağlığı diliyor ne de helalleşme çağrısı yapıyor.

Katilleri kurtardılar

Akit’e konuşan Avukat Hüsnü Tuna, şunları dile getirdi: “Başbağlar davasını bilinmezliğe sürükleyen CHP‘nin zihniyeti, CHP’nin bakanı, CHP’nin yargıdaki kadrolarıydı. O dönem yargı Seyfi Oktay yargısıydı, HSYK da mezhepçilerden oluşan bir HSYK idi. Aynı şekilde, Başbağlar katliamı davası Erzincan’dan alınıp İzmir’deki ‘güvenilir’ bir yere alınırken, Sivas’taki Madımak otelinde gerçekleşen olayla ilgili dava ise Kayseri’de DGM varken Ankara’ya alındı. Bu da yine Seyfi Oktay yargısı tarafından gerçekleştirildi. Sanıklar lehine, mağdurlar aleyhine hamlelerdi bunlar. CHP’nin helalleşmelerini münafıkça bir davranış olarak nitelendiriyorum. CHP oraya gelirse özünde asla helalleşme olmayacaktır. Çünkü bu katliamları gerçekleştirenler aslında CHP zihniyetinin desteklediği kanatlardır.” Katliamın gerçekleştiği süreçte sanıkları adaletten kaçırarak kurtaranın ve Başbağlar davasını tarihin bilinmezliğine terk edenin CHP zihniyeti olduğunun asla unutulmayacağını vurgulayan Tuna, şöyle devam etti: “Eğer Başbağlar’la helalleşecekse ‘93 yılındaki yargılamalarda biz hata ettik, İzmir’e aktarmak suretiyle talimatlı hakimlerin eliyle tanıkları koruduk, bu konuda iyi yapmadık, hukuka uygun davranmadık, onun için hakkınızı helal edin’ demeleri gerekiyor. Onun dışında ‘geçmişi silelim, yeniden sayfa açalım, bunun için haleleşelim’ gibi sözler söylemelerinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla CHP’nin helalleşmeye gelmesindense, gelmemesi daha ehvendir.”

Başbağlar'a körler

Avukat Cüneyt Toraman da, Sivas ve Başbağlar’da ‘öz-üvey evlat’ muamelesi yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “Belli kesimlerle CHP tarafından eğer bir helalleşme yapılacaksa bunlardan yapılması lazım. Ki failleri kendi iktidarları dönemleri, kendi bakanları tarafından korundu, kollandı ve serbest bırakıldı. Erzincan Valisi Yazıcıoğlu’nun sayesinde tetikçiler iki gün içinde yakalandı ama dönemin Adalet Bakanlığı’nın ve CHP milletvekilinin devreye girmesiyle hepsi serbest bırakıldı. Çok geç olmasına rağmen en azından bir dava açıldı. Hiç dava açılmadan 33 kişinin hunharca katledilmesinden bahsediyoruz. Ve sürekli kanayan bir yaradan. Asıl bunlardan helallik dilenmesi lazım. Bu mağdurlara sahip çıkılması lazım. Sivas katliamında ölenlerin destekçisi ve sahip çıkanı çok. Başbağlar’a niye yok? Aynı ülkede, aynı zaman diliminde, aynı bölgede yaşanan iki hadise var. Aynı organizasyon tarafından gerçekleştiriliyor bu katliam.”

Helallik dilenmeli

“Bu meseleye siyasi değil hukuki ve insan hakları açısından bakılmalıdır” diyen Toraman, şöyle devam etti: “1 kişi değil, 3 kişi değil, 20 kişi değil, 30 kişi bile değil, katledilen 33 insandan bahsediyoruz. Hunharca katledilen 33 insanın yakınları şu anda hâlâ yaşıyorlar. O dönemde yapılan yanlışlardan ve haksızlıklardan dolayı bu kişilerden helallik dilenmesi gerekiyor.”