Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklığın etkisiyle sessizliğe büründü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki göçmen kuşlar, kuraklık nedeniyle gölü terk etti.

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan 10 bin 700 metrekarelik Seyfe, Türkiye üzerinde kuşların iki göç yolundan birinin üzerinde bulunuyor.

Başta flamingo, turna, leylek, ördek, kaz, çıkrıkçı olmak üzere onlarca kuş türü, kuzeyden güneye göç ederken su olması halinde Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde konaklayarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık ve pınarlardan su girişi olmaması nedeniyle gölün temmuz ayında kurumaya başladığını söyledi.

Şu anda gölde su bulunmadığı için göçmen kuşların da alanı terk ettiğini belirten Çetiner, "Gölümüzde su yoksa maalesef kuşlarımız da yok. Yerel kuşlar var ama bizim için önemli olan göçmen kuşlarımızı da burada görmek. Bilhassa gölümüzün simgesi haline gelen flamingoları görememek bizi üzüyor." dedi.

Dünyadaki 4 kuş yolundan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu, birinin de Seyfe Gölü üzerinden geçtiğini aktaran Çetiner, şunları kaydetti:

"Kuşlarımız eğer gölde suyumuz varsa o güzel ortamdan faydalanıp dinleniyor, barınmalarını sürdürüyor ve sonrasında yollarına devam ediyor. Bu yıl gölümüz geçmiş yıllara oranla en güzel sezonunu geçirdi. Genelde gölümüz yağışların etkisiyle temmuz ayı başına kadar suyla kaplanıyor. Seyfe Gölü Kuş Cenneti ile ilgili yapılan projeler hayata geçmeli. Bilhassa Yamula Barajı'ndan gelecek su hattını biz çok önemsiyoruz. Projesinde son aşamaya gelindi, bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz."







