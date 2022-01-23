Seydikemer Ortaköy Ortaokulu yapımına başlanıyor
Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İli, Seydikemer Ortaköy Ortaokulu (12 Derslikli) yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Muğla İli, Seydikemer Ortaköy Ortaokulu’nun yapımı için start verildi. 12 Derslikli Okul Binası yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günü içinde bitirilecek. İhale 16.02.2022 tarih ve saat 10:00’da Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu - Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mahallesi Birlik Sokak No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA adresinde yapılacak.
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