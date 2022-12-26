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Ekonomi Seydikemer Belediyesi spor tesisi yaptırıyor
Ekonomi

Seydikemer Belediyesi spor tesisi yaptırıyor

Muğla Seydikemer Belediye Başkanlığı, 3 adet Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha ve Basketbol Potası Yapımı yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:53:00 -
Seydikemer Belediyesi spor tesisi yaptırıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 12.01.2023 tarih ve saat 10:00’da Seydikemer Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu Cumhuriyet Mahallesi 25. Cadde No :5 Seydikemer / Muğla adresinde yapılacak.

İhale kapsamında Sentetik Çim Yüzeyli Halı Sahalar Döğer Mahallesi, İzzetin Mahallesi ve Kıncılar Mahallesine yapılacaktır. Basketbol Potaları 3 Adet Belen Mahallesine, 3 adet Cumhuriyet Mahallesine, 2 adet Gerişburnu Mahallesine ve 2 adet Menekşe Mahallesine yapılacak.

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