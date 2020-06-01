Seyahatte yasak kalktı memlekete kaçış başladı

Buğra Kardan

Şu sıralar telefonları susmayan acentelerin yetkileri, bilet talebinde belirgin bir artış görüldüğüne işaret ediyorlar.

Gidişat gayet iyi

Hayat Eve Sığar (HES) kodu alan yolcuları memleketlerine ve tatil beldelerine taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden aynı yetkililer, “Şu anda gidişat gayet iyi. İstanbul’dan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’e gitmek için yazıhanelerimize başvuran başvurana. Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi Anadolu illeri ve Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi turizm şehirleri için de aynı durum geçerli” ifadelerini kullanıyorlar.

Ek seferler konuluyor

Seyahat firmaları, yolcuların bilet temin etmeleri için alarm halinde olup ilave seferler koyuyorlar. Gelinen aşamada kara gibi demir yolu trafiğinde de artış var. Zira Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başladı. Biletler ise süratle tükeniyor.

Moraller düzeldi

Covid-19 tehlikesinden ötürü ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak’a uygulanan seyahat kısıtlaması, kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu bu 15 ilde kısıtlamanın devam etmesi otobüs acentelerini sıkıntıya sokmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde seyahat sınırlamasının kaldırıldığını açıklaması acentelere moral verdi, umut aşıladı.

Ya köye ya da yazlığa kaçıyorlar

Bugün seyahat yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla birlikte şehirlerarası karayollarındaki trafik de arttı.

Verilen izinlere rağmen toplu taşımayı kullanmak istemeyen ya özel araçlarıyla ya da VIP transfer araçları olan şirketleri tercih etti.

Son 24 saatteki gözlemlerimize göre vatandaşlar arasında köylerindeki, yaylalarındaki evlerine gitmek isteyenler de var, erkenden tatilini yapmak isteyenler de. Yoğunlukta ise çay dönemi olduğu için Karadeniz ilk sırayı alıyor. Bunun yanı sıra Antalya, Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgelerine akın da dikkat çekiyor.

VIP araçlara ilgi arttı

Öte yandan şehirlerarası ulaşım için tercih edilen transfer araçlarına bu dönemde yoğun ilgi gösteriliyor.

Geniş aileler için diğer ulaşım araçlarına göre daha hesaplı olan bu araçlarla seyahatin maliyeti ise şöyle: Otobüsle İstanbul’dan İzmir’e gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 liradan toplam 720 öderken; otogara ulaşım, yoldaki harcamalar gibi masraflarla bu bedel bin liraya kadar çıkıyor. VIP transferden evden alınıp eve bırakılan 5 kişi, seyahat için toplamda 1200 lira ödüyor. Sosyal mesafe yönüyle de güvenli olan, hızlı giden ve ev konforunu aratmayan bu araçlara ilgi artıyor.