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Yaşam Seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kimler seyahat izin belgesi alabilir? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama kararı alındı. Alınan kararların etkilerinin ise gelecek günlerde hissedilmeye başlanması bekleniyor. Şehir dışına çıkacak pek çok kişi seyahat yasağı olup olmadığını araştırıyor. Peki, şehir dışına çıkmak yasak mı? | Seyahat yasağı hangi günler? | Seyahat izin belgesi nereden alınır? | Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:39:00 -
Seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi ekranı | 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortala çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kısıtlama kararı alındı. Kısıtlamalarla birlikte rakamlar düşmeye başlayınca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Ekim, kasım aylarında rakamlar tırmanışa geçince 20 Kasım ve 1 Aralık’ta yeni kararlar uygulanmaya başladı. Peki, seyahat yasağı var mı?

Seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Pek çok kişi seyahat yasağı olup olmadığını merak ediyor. Hafta içi 21.00-05.00 saatleri ile cuma akşamı 21.00, pazartesi 05.00 saatleri arasında 81 ilde kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamanın uygulandığı  saatlerde seyahat yasağı bulunuyor. Bu saatlerde seyahat edecek olanların izin belgesi alması gerekiyor.

Seyahat izin belgesi almak için valiliklere, kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden ya da ALO 199’dan seyahat izin belgesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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