Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunması, şehirlerarası salgının yayılımı sebepleriyle şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanıyordu. Peki, seyahat yasağı ne zaman sona erecek?

Seyahat yasağı bitti mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ve kısıtlamalara yönelik de açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” dedi.