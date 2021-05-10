Şehirlerarası seyahat yapmayı planlayan vatandaşlar, söz konusu yasaklara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan tam kapanma nedeniyle şehirlerarası seyahat yapılması da yasaklanmıştı. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Seyahat yasağı bitti mi?

Seyahat yasağı bitti mi?

Tam kapanma nedeniyle getirilen yeni yasak ve tedbirler Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Söz konusu kısıtlamalar tam kapanmanın biteceği gün yani 17 Mayıs tarihinde sona erecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını kullanmak şartıyla mümkündür. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan zaman zarflarında kalmak suretiyle özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilir. Özel araçlarla seyahat, ancak kısıtlama saatleri içerisinde geçerli olmaktadır. Dolayısıyla seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahate müsaade edilmeyecektir.