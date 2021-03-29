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Yaşam Seyahat kısıtlaması geldi mi?
Yaşam

Seyahat kısıtlaması geldi mi?

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının gelip gelmeyeceği merak kazandı. 29 Mayıs Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları arasında seyahat kısıtlaması da bulunuyor mu? Seyahat kısıtlaması olacak mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:02:00 -
Seyahat kısıtlaması geldi mi?

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirlerarası yolculuk için seyhat izin belgesi gerekli mi? İşte merak edilen detaylar...

Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? 

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti.

Kabine Toplantısı sonrası yasak gelmesi durumunda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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