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Yaşam Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 Seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Yaşam

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 Seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşların şehirlerarası seyahat yasağı bulunuyor. Bazı durumlarda seyahat izin belgesi alarak seyahat edilebiliyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:55:00 -
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 Seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarını en aza indirmek amacıyla bazı tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler arasında şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler bazı durumlar haricinde şehirler arası seyahat edemiyorlar. Bu durumda seyahat izin belgesi gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Seyahat İzin Belgesi için ALO 199 Vefa Sosyal Destek hattından veya e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilir. e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için ilk olarak T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor.

Daha sonrasında İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan “e-Başvuru” bölümüne giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form doldurularak başvuru işlemleri tamamlanmış oluyor.

Başvuru ekranı için şu adrese gidiniz: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

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