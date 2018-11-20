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Seyahat acentelerine 943 milyon liralık ödenek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda turizm hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği kapsamında 2019 yılı bütçesinde 943 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 10:48
Seyahat acentelerine 943 milyon liralık ödenek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği kapsamında 2019 yılı bütçesinde 943 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda turizm hedeflerine de değinen Bakan Ersoy, turist sayısının üçüncü çeyrek itibari ile 32 milyonu bulduğunu kaydederek, “Bu sayı sene sonunda 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir” dedi.

Hedef geliri artırmak

Ana hedeflerini turizm gelirlerini artırmak olarak açıklayan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu: “2019’da çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor. 2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı. Bu amaçla ülkemizdeki turizm yatırımlarını cazip hale getirecek hazırlıklarımızda sona geldik. Büyük ölçekli turizm yatırımlarına elverişli alanlarla ilgili planlama çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:48
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  3. seyahat acenteleri
  4. kruvaziyer desteği

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