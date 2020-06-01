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Ekonomi

Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:46:18 -
Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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