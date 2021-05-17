Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu gece itibari ile başlayan Şevval ayı oruçlarına nasıl niyet edilmesi gerektiği merak kazandı.

Şevval orucuna niyet ederken ne denir?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

Şevval orucu ne zaman başlıyor?

13 Mayıs günü Şevval ayının ilk günüdür ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.