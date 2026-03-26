Refah yeniden açıldı! Gazze'den 47 Filistinli tedavi için Mısır'a geçti
Dünya

Refah yeniden açıldı! Gazze’den 47 Filistinli tedavi için Mısır’a geçti

Refah yeniden açıldı! Gazze’den 47 Filistinli tedavi için Mısır’a geçti

Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı üzerinden 17 hasta ve 30 refakatçiden oluşan 47 Filistinli tedavi amacıyla Mısır tarafına geçti.

İsrail’in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı’nda yeni bir hasta tahliyesi gerçekleştirildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 17 hasta ve 30 refakatçiden oluşan yeni bir grubun Han Yunus'ta Kızılaya ait olan Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesi'nden alınarak Refah Sınır Kapısı'na götürüldüğü kaydedildi.

 

Açıklamada, Gazze'deki hastaların yurt dışında tedavisi için yapılan bu tahliyelerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

 

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

 

2 Şubat’ta yalnızca yayalara açılmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat’ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

 

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

 

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Gazze'nin geleceğini inşa edecek öğrenciler Türkiye'de...
Gazze'nin geleceğini inşa edecek öğrenciler Türkiye'de...

Gündem

Gazze'nin geleceğini inşa edecek öğrenciler Türkiye'de...

Gazze'de son 24 saatte 4 şehit, 14 yaralı
Gazze'de son 24 saatte 4 şehit, 14 yaralı

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 4 şehit, 14 yaralı

Bosna'dan Gazze'ye Ümmet Yürüyüşü
Bosna'dan Gazze'ye Ümmet Yürüyüşü

Aktüel

Bosna'dan Gazze'ye Ümmet Yürüyüşü

Filistin'den Gazze uyarısı
Filistin'den Gazze uyarısı

Dünya

Filistin'den Gazze uyarısı

