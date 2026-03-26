  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
S 400’lere demediklerini bırakmamışlardı! CHP’li Emir hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi! Amerika rüyası kabusa döndü! Market fiyatları isyan ettirdi! Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez' İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla! DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin! Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu! Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu! Putin'den endişelendiren savaş açıklaması
ABD’den Pakistan üzerinden barış hamlesi! İran’a 15 maddelik plan sunuldu

Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Pakistan hükümeti aracılığıyla İran’a savaşı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik bir eylem planı sunduklarını açıkladı.

ABD ile İran hattında dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor.  ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Pakistan hükümeti aracılığıyla İran'a, savaşı sona erdirmeye yönelik "15 maddelik eylem planı sunduklarını" söyledi.

 

Witkoff, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında, İran'la barış görüşmelerinin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

15 maddelik eylem planı

Trump'ın da hazır bulunduğu toplantıda ABD Başkanı'na hitaben Witkoff, "Bugün size şunu bildirebilirim ki dış politika ekibinizle, arabulucu rolündeki Pakistan hükümeti aracılığıyla (İran'a) bir barış sürecinin çerçevesini oluşturan 15 maddelik eylem planı sunduk." dedi.

 

Witkoff, sürecin kendilerini nereye götüreceğine göre tavır alacaklarını belirterek, "İran'ı, daha fazla ölüm ve yıkımdan başka kendileri için hiçbir iyi alternatifin bulunmadığı bu noktanın, bir dönüm noktası olduğuna ikna edip edemeyeceğimizi göreceğiz." ifadesini kullandı.

 

Trump'ın özel temsilcisi, Tahran yönetimiyle olumlu gelişme sağlanması ve sonucunda anlaşma yapılması durumunda bunun "İran, tüm bölge ve genel olarak dünya için harika bir gelişme olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

 

Görüşmeler devam ederken İran ekibinin, diplomatik süreçte yapılacak pazarlıkta güçlü bir duruş sergileyeceklerine çünkü ABD'nin bu savaşta askeri yollarla tam bir üstünlük sağlayamayacağına inandıklarına dair duyumlar aldığını aktaran Witkoff, "Bunlar, rejimin müzakere ekibine anlaşma yapma yetkisi vermediğine dair tartışılmaz işaretler." diye konuştu.

İsrail basınından ateşkes iddiası: Trump 28 Mart'ta operasyonu durdurabilir
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Aklımızla alay ediyor deyyus
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23