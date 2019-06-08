Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki şevval orucuna nasıl niyet edilir? İşte yanıtı...

Ramazan ayının sona ermesi ve Şevval Ayının girmesi ile 6 gün süre ile tutulan oruca Şevval orucu denmektedir. Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tututuğu 6 günlük bir oruç olarak bilinen Şevval orucunun tutmak içi belli bir gün olmamasına karşın Pazartesi ve Perşembe günü tutulmasının makbul olduğu belirtilmektedir

Şevlla orucuna nasıl niyet edilir?

Bildirilen günlerde nafile oruç tutarken kazaya da niyet etmeli, yani (İlk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya) demelidir. Kaza orucumuz olmasa bile, böyle niyet etmenin hiç mahzuru olmaz. Kazamız yoksa zaten nafile olur. Mübarek günlerde, oruç tutarken her zaman kazaya niyet etmeliyiz.

Şevval ayında oruç tutmanın önemi nedir?

Her zaman oruç tutmak sevabdır. Hadis-i şerifte, (Oruç, Cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır) buyuruldu. (Buhârî)

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberânî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mâce]

(Ramazan ayı orucu on aya, Ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

Bu 6 gün orucun bayramdan sonra hemen tutulması iyidir. Aralıklı tutmak da caizdir. Kazaya niyet ederek tutmalı. Kaza oruçlarını, pazartesi ve perşembe günleri tutmak daha iyidir.

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.) [Tirmizi]

(Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum.) [Müslim]

(Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.) [Müslim]