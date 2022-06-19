Sevmek Zamanı dizisi Firuze kimdir? ATV Sevmek Zamanı Firuze’yi kim oynuyor?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Sevmek Zamanı, 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sevmek Zamanı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlanmasıyla birlite izleyiciler de ATV Sevmek Zamanı dizisinde kimler oynuyor? Sevmek Zamanı oyuncu kadrosunda kimler var? Savmek Zamanı başroloyuncusu kim? gibi soruları sormaya başladı. Sevmek Zamanı dizisinde Firuzu karekteri ise en dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Sevmek Zamanı dizisi Firuze kim?

Sevmek Zamanı dizisinde Firuze rolünü Deniz Işın oynayacak. Firuze kimdir? Feryat'ın kardeşi, Ömer'in ablası, Mehmet'in arkadaşı; Muhsin'in evlatlığıdır Firuze. Çalışkan, başarılı ve olanca masumiyetiyle iyi niyetlidir. Tek eksiği ve bu hayatta en çok merak ettiği şey ise aşık olmaktır. Martıların kanat çırpışında bulur aşkını, bir vapur yolculuğunda.

Deniz Işın kimdir?

28 Mayıs 1993, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans yapmaya devam ediyor. Deniz Işın, oyunculuğa 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alarak başladı. Türk Telekom, Coca-Cola ve Teknosa gibi önemli firmaların reklamlarında da yer alan Deniz Işın 2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer almış ve çok sevilmişti. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Deniz Işın hangi dizi ve filmde rol aldı?

Sevmek Zamanı (Firuze, TV Dizisi 2022)

Bizden Olur mu? (Deniz, TV Dizisi 2022)

Anka (Sinema Filmi 2022)

Leyla ile Mecnun (Leyla, TV Dizisi 2021-2022)

Eee Sonra? (Deniz, TV Dizisi 2021)

Masumiyet (İrem, TV Dizisi 2021)

Sefirin Kızı (Doktor Sahra Yalçın, TV Dizisi 2020)

İyi Günde Kötü Günde (Seda, TV Dizisi 2020)

Atiye (TV Dizisi 2019)

Her Yerde Sen (Merve Mutlu, TV Dizisi 2019)

ATV Sevmek Zamanı dizisi konusu ne?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Sevmek Zamanı oyuncu kadrosu!

İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu

Deniz Işın : Firuze Yavuz

Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz

Beran Soysal : Mehmet

Muttalip Müjdeci : Muhsin

Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker

Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu

Onur Gözeten : Ömer

Derya Pınar Ak : Çiğdem

Ozan Yiğit : Serdar

Zeynep Oymak : Ayşegül