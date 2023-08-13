Şevki Yılmaz'dan 'Halil Konakcı lincine' ilişkin soru: Bu malum medya ne zaman akıllanacak?
Şevki Yılmaz, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca'ya yönelik linç kampanyasına tepki gösterdi.
Halil Konakcı Hoca'ya yönelik linç kampanyasına tepki gösteren Şevki Yılmaz, bazı medya kuruluşlarının geçmişten bu zamana ay tutumu sergilediğine dikkat çekti.
"Bu malum medya ne zaman akıllanacak?" diye soran Yılmaz, "30 yıl önce bize uyguladıkları çarpıtma, manipüle, yalan, iftira ve montaj taktikleriyle saldırılarına devam ediyorlar. Bir Reha Muhtar'ları eksik!" ifadelerini kullandı.
Yılmaz sözlerini şu mesajla tamamladı: İslam medeniyetimizin kalplerimizde yeniden dirilişini engelleyemezsiniz.