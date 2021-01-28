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Gündem Şevki Yılmaz'dan canlı yayında flaş Oğuzhan Asiltürk ve Fatih Erbakan açıklaması: Bir ve beraber olmak zorundayız
Gündem

Şevki Yılmaz'dan canlı yayında flaş Oğuzhan Asiltürk ve Fatih Erbakan açıklaması: Bir ve beraber olmak zorundayız

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" programında AK Parti hükümetine yönelik ciddi uyarılarda bulundu. Siyasetin gündemindeki ittifak tartışmalarına da değinen Şevki Yılmaz, "Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarını yerinde ve doğru buluyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kardeşimi de tebrik ediyorum. Bizim inançlı, imanlı kardeşlerimiz bir ve beraber olmak zorundadır." dedi. yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:02:00 - 2021-01-29 00:38:11
Şevki Yılmaz'dan canlı yayında flaş Oğuzhan Asiltürk ve Fatih Erbakan açıklaması: Bir ve beraber olmak zorundayız

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Toplumda yaşanan bazı sorunlara ilişkin AK Parti hükümetini uyaran Şevki Yılmaz, siyasetteki ittifak tartışmalarını da canlı yayında değerlendirdi.

Şevki Yılmaz'dan flaş Asiltürk ve Erbakan açıklaması

Oğuzhan Asiltürk ve Fatih Erbakan'a yönelik flaş açıklamalarda bulunan Şevki Yılmaz, " "Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarını yerinde ve doğru buluyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kardeşimi de tebrik ediyorum. Bizim inançlı, imanlı kardeşlerimiz bir ve beraber olmak zorundadır." dedi. 

Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" programının tamamını izlemek için: 

https://www.youtube.com/watch?v=MHpk9J40_gc&feature=youtu.be

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