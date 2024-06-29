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Ekonomi Sevinin gençler, gri listeden çıktık! Ama..
Ekonomi

Sevinin gençler, gri listeden çıktık! Ama..

Yeniakit Publisher
2024-06-29 10:41:00 - 2024-06-29 10:44:59
Sevinin gençler, gri listeden çıktık! Ama..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Sevinin gençler, gri listeden çıktık! Ama.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başlığa bakmayın..

Ortada sevinilecek bir şey yok.

Öyle diyor, soldan çarklı, emperyalizmin ülkemizdeki uşakları..

Mesela Ekonomist unvanı ile demeç veren Mustafa Sönmez diyor ki: “Gri listeye alınan ülkeleri yabancı yatırımcılar bir kere otomatikman üstünü çiziyorlar yatırım yapacaklarsa yapmıyorlar. Şimdi gri listeden çıkarılınca böyle bir bahane ortadan kalkıyor ama bu demek değil ki bundan sonra yabancı sermaye ve sıcak para akışı söz konusu olacak.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devam ediyor, Sönmez: “Artı olarak herkes biliyor ki bu ülkede yargı yasama büyük ölçüde sarayın denetiminde. Bunlarda yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirilme konusu. Bağımsız bir yargı olmadıkça kolay kolay kalkıp gelmiyor.”

Sanırsınız ki, Türkiye’ye gelen yabancı şirketler, Türk yargısından şikayetçi olup, patır patır AİHM’e gitmişler, davalar kazanmışlar.

Yok böyle bir şey.

Türkiye’deki hukuktan, yargı bağımsızlığından şikayetçi uluslararası bir tane şirket yok.. FETÖ’cüler bazı şirketlerini, dandik yabancı şirketlere sattılar.. Onlar da boylarının ölçüsünü aldılar.

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