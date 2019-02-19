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Sevindiren açıklama... İndirim geliyor

Taze sebze ve meyveden sonra et üreticileri de tanzim kurmak için Başkan Erdoğan’ın kapısını çalacak. Üretici Birliği Başkanı Tunç, “Tanzim başlarsa fiyat en az yüzde 30 ucuzlar” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 09:09
Sevindiren açıklama... İndirim geliyor

Hükümetin taze sebze ve meyvedeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için başlattığı tanzim satış modeli kırmızı et üreticilerini de harekete geçirdi. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ucuz yerli besi eti satışı için üreticilerin de tanzim işine girmek istediklerini söyledi.

Tanzim satışa başlamak istiyoruz

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sınırlı sayıdaki satış noktasıyla vatandaşa ulaşamadığını, ucuz eti de ucuzcu zincir marketlere verdiğini dile getiren Tunç, "ESK ithal et satışı da yapıyor. Biz aracı olmadan ucuz yerli eti vatandaşa ulaştırmak için tanzim satışa başlamak istiyoruz" dedi.

Gerekirse ESK bünyesinde de bu işi yapabileceklerinin altını çizen Tunç, sadece üretici ve tüketicinin olacağı bir modelle fiyatların ciddi oranda düşebileceğini kaydetti.

En az yüzde 30 ucuzlar

Ette tanzim satışı başlarsa karkasta yüzde 30, şarküteride yüzde 50'ye varan indirimin söz konusu olabileceğinin altını çizen Tunç, "İlerleyen zamanlarda fiyatı 3'e katlanan süt ürünlerini de sisteme dahil edebiliriz" dedi. Mevcut sistemin aracılara kazandırdığını ve bu işte inanılmaz bir rant olduğunu ifade eden Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşme talebimizi ilettik. Bu iş için düşünülecek her modele hazırız. Yeter ki üretici birlikleri bu işin içine dahil olsun" diye konuştu. Tunç, konunun detaylarını netleştirmek için yarın üreticilerle de bir araya geleceklerini kaydetti.

Şu anda kıymanın kilosunun dahi bazı kasaplarda 50 liraya kadar çıktığını vurgulayan Tunç, bu şekilde piyasanın da dengeleneceğini ve fiyatların vatandaşın ulaşabileceği noktaya geleceğini kaydetti.

Sabah

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MusaMusa14 dk önce
    Bunların elini tutan mı var fiyatları ucuzlatmak için
  • Amet SANCAKAmet SANCAK18 dk önce
    Şimdiye kadar nerdeydiniz, marketler ucuz et pastasını kapınca aklınız başınıza geldi değil mi.Olan vatandaşa oluyor. Hala fakirin sofrasında et yok.

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