  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sevincini çalanların elleri kırılsın: Minik Narin'in görüntüleri yürekleri parçaladı!
Gündem

Sevincini çalanların elleri kırılsın: Minik Narin'in görüntüleri yürekleri parçaladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 15:30:00 - 2024-09-08 15:45:40

Diyarbakır'da kaybolmasının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'in dans ettiği video yürekleri parçaladı.

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bir çuvalın içerisinde bulundu.

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.

Cansız bedeni çuvalın içinde bulundu

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu.

Dans ettiği video yürek parçaladı

Narin'in internette paylaşılan bir görüntüsünde, sınıf arkadaşlarıyla dans ettiği anlar yer alıyor. 

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden ilk görüntüler!
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden ilk görüntüler!

Gündem

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden ilk görüntüler!

Narin Güran açıklaması: İbreti alem için sallandıracaksın
Narin Güran açıklaması: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyaset

Narin Güran açıklaması: İbreti alem için sallandıracaksın

Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş
Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Gündem

Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23