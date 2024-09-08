Sevincini çalanların elleri kırılsın: Minik Narin'in görüntüleri yürekleri parçaladı!
Diyarbakır'da kaybolmasının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin'in dans ettiği video yürekleri parçaladı.
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bir çuvalın içerisinde bulundu.
21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.
Cansız bedeni çuvalın içinde bulundu
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu.
Dans ettiği video yürek parçaladı
Narin'in internette paylaşılan bir görüntüsünde, sınıf arkadaşlarıyla dans ettiği anlar yer alıyor.