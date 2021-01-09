Sevinç, Kaftancıoğlu'nu güzellemek için kırk takla attı! Metiner 'kulağınla dinle' dedi ve gerçekleri bir bir yüzüne vurdu

CNN Türk canlı yayınına katılan Gazeteci Şaban Sevinç, Canan Kaftancıoğlu'nu desteklemek için kırk takla attı. Sevinç, "Canan Kaftancıoğlu'nu savunup savunmamak meselesi değil ama iktidarda devletin gücünü kullananlar kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan bugün Canan Kaftancıoğlu'na yapıyorsa yarın başka bir muhalife öbür gün de başka bir muhalife aynı şekilde saldıracaklar. Geçmişte atılan twitter mesajları ile kimseye terörist diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecini gündeme getirdi

Sevinç daha sonra çözüm sürecinde dönemin bazı AK Partili isimlerinin Öcalan hakkındaki sözlerini öne sürerek, "Yalçın Akdoğan, 'Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrubesi var.' dedi. Bulent Arınç, 'Sayın Öcalan demeyi suç olmaktan biz çıkarttık.' diyordu. Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'ın kürtlerin lideri olduğunu söylüyordu. Bu örnekleri neden verdim? Birtakım açıklamalarla insanlar terörist ilan edilecekse bu isimler de terörist ilan edilmeli" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner: Bağlamından kopartmayın

Mehmet Metiner, Şaban Sevinç'in sözlerine "Mesela sayın Beşir Atalay bu ifadelerin hepsini defalarca yalanladı. Siz hala burada gündeme getiriyoruz. Bu objektif bir gazeteci olmadığınızı gösterir." diyerek cevap verdi. Metiner, çözüm sürecinin ayrıca siyaseten tartışılabileceğini belirterek devam ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan teröristbaşı da olsa o tarihte örgütüne silah bıraktırmak için çağrıda bulunmuştu. Öcalanın bu çağrısı üzerinden yapılan birtakım analizleri değerlendirirken bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Silah bırakma çağrısı yapan birisi için o dönemde yapılan yorumları sayıyorsunuz. Çözüm süreci doğrudur yanlıştır, o ayrı bir konu."

'Canan Kaftancıoğlu ve benzerleri silah bırakan PKK'nın da karşısında!'

"Canan Kaftancıoğlu gibilerin savunduğu PKK ise silah bırakmak isteyen değil Türkiye'ye karşı silah kullanan bir PKK. O gün Canan Kaftancıoğlu, Hasan Cemal gibi isimler 'AKP'nin oyununa geliyorsunuz. Neden silah bırakıyorsunuz?' diyenlerdir. Eğer ikisi arasındaki farkı görmezden gelirseniz şu sonuca ulaşırsınız. Bugün de bu söyleme bir yerde denk geldim. Geçmişte başörtüsü için protesto yapanlara terörist demediniz de bugün Boğaziçililere mi provokatör diyorsunuz? Başörtüsü bir insan hakkıdır. Boğaziçindeki MLKP nedir? İşte bakın bağlamından koparırsanız böyle yanılırsınız."