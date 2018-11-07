'Sevilla'yı yenmek için...'

Maçın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, UEFA Avrupa Ligi gibi çok büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Tarihi bir maç, çok önemli bir rakibimiz var. Avrupa'nın sayılı ekiplerinden biriyle burada karşılaşmak hem bizim açımızdan hem de taraftarımız açısından çok önemli ve değerli." diye konuştu.

Yarın Sevilla karşısında ilk maça göre daha gayretli, daha iradeli, daha mücadele eden, daha üretken bir oyun sergilemek istediklerini dile getiren Arslan, "İlk iki maçta oyunsal olarak çok şey kattık ama Sevilla karşılaşmasında bundan çok yoksun kalmıştık. Amacımız bu ligin değerine güzellik katabilmek. Tahmin ediyorum yarın bu büyük geceye taraftarımız ve futbolseverler de çok ilgi gösterecek. Bu mücadeleye yakışır bir tavır ve oyun sergileme düşüncesindeyiz. İnşallah güzel bir akşam olur." ifadelerini kullandı.

- "Eksiklerimiz düşündürüyor"

Arslan, her iki takımdaki sakatlıkların oyunu nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruya, "Onların eksiklikleri onları çok etkilemez ama bizim eksiklerimiz bizi çok derinden etkiliyor. Onların daha fazla alternatifi var. O nedenle çok şanslılar. Bizim de bölgesel eksiklerimiz var. Bugün de Seleznov'un sakatlığı söz konusu oldu. O da kadrodan çıkarıldı. Stoper ve santrfor, çok ciddi iki ölümcül noktada büyük eksiklerimiz var. Bu bizi düşündürüyor." cevabını verdi.

Eksikliklerini sahada hissettirmeyeceklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Futbol 90 dakika ve her bölgede oynanacak. Belli bir bölgeye kalmak mümkün değil. Günümüz futbolundaki en önemli etkenler geçişler. Kaç forvetle, kaç stoperle oynadığınızdan çok geçişler önemli. Yarın sahaya 11 kişi çıkacağız, 3 oyuncu değiştireceğiz. Tabii ki zor bir gece. İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyacağız. Bizim de gayelerimiz ve hedefimiz olacak. Bizim hayalimiz ve ümidimiz, kazanmak ve kazanmanın yollarını aramak. Rakibinizin gücünü kabul etmezseniz, sonucunda hayal kırıklıklarınız çok olur. İnanan 11 kişi var. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

- Aykut Çeviker: "İnşallah bizim için güzel bir gece olacak"

Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Aykut Çeviker, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany Nounkeu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, yarın oynayacakları maçı değerlendirdi.

Aykut Çeviker, ilk kez katıldıkları organizasyonda Krasnodar ve Standard Liege'e karşı iyi bir oyun sergilediklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirterek, "Son maç, bizim için kötü bir geceydi. Futbolda bu tür sonuçlar da var. Yarın da onları burada ağırlayacağız. İnşallah bizim için güzel bir gece olacak. Sakatlıklarımız çok da olsa sahaya çıkan 11 arkadaşımız, ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek isteyecektir. Tüm taraftarlarımızı yarın güzel futbol gecesini yaşatmak için bekliyoruz. İnşallah bizden destekleri esirgemezler." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de de sıkıntılı günler geçirdiklerini kaydeden Aykut Çeviker, "Kendi aramızda da buna çözüm arıyoruz ama bazen şanssızlık oluyor. Futbol olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum ama skora yansıtmada problem yaşıyoruz. İnşallah bunu çözeceğiz. Avrupa maçları, lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarımız var. Bir an önce biz de nefes almak istiyoruz. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyunu skora yansıtmak istiyoruz. İnşallah tekrar rahat bir nefes aldığımız günleri hep beraber görürüz." değerlendirmesinde bulundu.