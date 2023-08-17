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Spor Sevilla üst üste 6 final kaybetti
Spor

Sevilla üst üste 6 final kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-17 02:52:00 -
Sevilla üst üste 6 final kaybetti

Sevilla, Süper Kupa'ya bir kez daha ulaşamadı. UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City'e penaltılarda kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden ekibi oldu.

UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz devi Manchester City'e penaltılarda elenen ve kupayı kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu.

Üst üste 6 final kaybettiler

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.

1 kez kazandılar

7. kez Süper Kupa Finali'nde yer alan Sevilla, sadece 1 kez şampiyon olabildi. UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.

Sevilla, 6 kez ile tarihin en çok Süper Kupa finali kaybeden takımı;

2006
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2007

2014

2015

2016

2020

2023

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