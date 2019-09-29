Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya La Liga'nın 6. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı konuk edecek. Peki, Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı konuk edecek. Peki, Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sevilla ligin 7. haftasında Ramón Sánchez Pizjuán'da Real Sociedad'ı konuk edecek. İşte, sporseverlerin yanıtını merak ettiği o sorular... Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sevilla ile Real Sociedad bu akşam TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi sporseverler nesine.com'dan canlı izleyebilir.

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