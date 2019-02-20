UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla, İtalyan takımı Lazio ile çetin bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bugün kendi evinde işini garantiye almak için sahada olacak. Peki, Sevilla Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sevilla, Lazio'yu konuk edecek. 20 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 4 kanalından canlı yayınlanacak.

Serie A son durum ne?

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında oynadığı Frosinone maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 24. haftada 21. galibiyetine imza attı.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk ettiği Torino ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Inter, evinde Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Milan ise Atalanta deplasmanında 3-1 galip geldi. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birer gol ve asistle oynadı.

Serie A'nın 24. haftasını 66 puanla geçen lider Juventus'u, 53 puanlı Napoli, 46 puanlı Inter ve 42 puanlı Milan izledi.

La Liga son durum ne?

Ligdeki 24. karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid'i ağırlayan Barcelona, 1-0 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.

Evinde Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

La Liga'da puanını 54'e çıkaran lider Barcelona, Atletico Madrid'in 7 puan önünde yer aldı. Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı ise 9 puana çıkardı.