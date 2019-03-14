Sevilla, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna talip oldu! La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Sezon başında Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, performansı ile Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için son olarak İspanyol ve İtalyan gazetelerinden Sevilla iddiası ortaya atıldı. Sevilla takibe aldı! Sevilla'nın öncelikle bonservisi Milan'da bulunan ve kiralık olarak takımda forma giyen Andre Silva'nın bonservisini almak istediği, Silva'nın bonservisini alamaması halinde ise Henry Onyekuru'ya yöneleceği iddia edildi. İspanyol ekibinin Andre Silva'yı transfer edememesi halinde Onyekuru için sezon sonunda Everton ile masaya oturması bekleniyor. Bonservisi Milan'da bulunan Portekizli golcü Andre Silva, bu sezon Sevilla forması ile La Liga'da 25 maça çıkarken 9 gol kaydetmişti. (Sporx)

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