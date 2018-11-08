Sevilla, Akhisar'da! ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden temsilcimiz Akhisarspor, İspanya'nın güçlü ekiplerinden Sevilla'yı konuk edecek.08 Kasım 2018 Perşembe 20:00
Avrupa'daki temsilcilerimizden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.
AKHİSARSPOR - SEVILLA
STAT: Spor Toto
HAKEM: Benoit Millot
SAAT: 20.55
AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
SEVILLA:Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin
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