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Sevilla, Akhisar'da! ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden temsilcimiz Akhisarspor, İspanya'nın güçlü ekiplerinden Sevilla'yı konuk edecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:00
Sevilla, Akhisar'da! ilk 11'ler belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

AKHİSARSPOR - SEVILLA

STAT: Spor Toto
HAKEM: Benoit Millot
SAAT: 20.55

AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

SEVILLA:Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:00
  1. SÜPER LİG
  2. Akhisarspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA
  5. Sevilla

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