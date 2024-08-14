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Gündem Sevilay, Şaban'a lakap taktı ortalık karıştı
Gündem

Sevilay, Şaban'a lakap taktı ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 13:34:49 - 2024-08-14 13:34:49
Sevilay, Şaban'a lakap taktı ortalık karıştı

Canlı yayında CHP yandaşı Sevilay Yılman ile Şaban Sevinç arasında 'bülbül' kavgası çıktı. Yılman'ın "Lakabını söyleyebilir miyim Şaban, Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" sözleriyle başladı. Bunun üzerine "Sana da çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar. Ben Saraçhane bülbülü değilim, gazeteciyim" diyen Sevinç'e Sevilay Yılman "Bundan sonra sana bülbül Şaban derim" diye cevap verdi.

Ekol TV'deki Kritik Gündem canlı yayınında yandaşlar birbirine girdi. Sevilay Yılman, Şaban Sevinç'e "Lakabını söyleyebilir miyim Şaban, kızmazsın değil mi?" diye sordu, Sevinç ise "Yoo niye kızayım" deyince Yılman "Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" dedi.

"SANA DA ÇALIŞMA OFİSİ BÜLBÜLÜ MÜ DİYORLAR?"

Bunun üzerine Sevinç de "Sana da şey mi diyorlar, çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar" şeklinde yanıt verdi. Yılman "Hangi çalışma ofisi?" diye sorunca, Sevinç "Kaç tane çalışma ofisi var?" cevabını verdi. Yılman ise "Bir tane cumhurbaşkanlığı vardır, başka var mı?" dedi. Sevinç ise "Çalışma ofisi diyorum, çalışma ofisi" sözleriyle yanıt verdi.

Yılman da "Yok, bize de dediler de kızma şimdi yani. Nasıl olsa yazılıyor çiziliyor, ben de söyleyeyim dedim" şeklinde konuştu. Ardından Sevinç "Sen de çalışma ofisi bülbülü müsün maşallah?" dedi.

Bunun üzerine Yılman "Peki ben çalışma ofisi bülbülü olayım, sen de Saraçhane bülbülü ol" deyince Sevinç "Yok ben Saraçhane bülbülü değilim, gazeteciyim." ifadelerini kullandı.
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"SANA BÜLBÜL ŞABAN DERİM"

Yılman ise "Bundan sonra sana bülbül Şaban derim, bak beni sinirlendirme Şaban" şeklinde konuştu.

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